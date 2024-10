U23 vor Heim-Duell mit Düren Wie Mittelfeldmann Veit Stange bisher in Gladbach überzeugt

Mönchengladbach · Veit Stange kam im Sommer von Hertha BSC nach Gladbach. In der U23 ist der 20-Jährige schnell zur Stammkraft aufgestiegen. Was Trainer Eugen Polanski über das Potenzial des Mittelfeldspielers sagt und in welchem Bereich sein Team trotz des guten Saisonstarts noch zulegen kann.

04.10.2024 , 12:32 Uhr

Von Niklas Bien