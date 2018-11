Gladbach gewinnt Test gegen Münster: 3:0 – aber Kramer und Doucouré verletzt

Mönchengladbach Borussia hat das Testspiel gegen den Drittligisten Preußen Münster 3:0 (1:0) gewonnen. Überschattet wurde der Test allerdings von zwei Verletzungen.

Pech hatten Mamadou Doucouré und Christoph Kramer. Der junge Franzose sollte nach seinen Einsätzen in der U23 weiter Spielpraxis sammeln, verletze sich aber und musste nach nur 19 Minuten ausgewechselt werden. Nach einer Grätsche zeigte er sofort an, dass er raus musste. Kramer verletzte sich in der 50. Minute bei einem Zweikampf und humpelte vom Platz.