Ausleichstor in der Nachspielzeit Gladbach rettet spätes Remis in Bremen

Der eingewechselte Florian Neuhaus rettete in der Nachspielzeit (90.+1) per Handelfmeter nach Videobeweis das Remis. Robin Hack hatte die Gladbacher früh in Führung (8.) gebracht. Dann drehte Bremens Nick Woltemade aber mit seinen ersten Bundesligatreffern (45. und 65.) die Partie.