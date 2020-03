Borussia gegen Köln ohne Fans : So macht Profifußball keinen Sinn

22 Spieler, keine Zuschauer: Borussia gewann vor leeren Rängen gegen den 1. FC Köln. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk)

Meinung Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln bestritten das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte. Es machte den Eindruck eines Freundschaftsspiels. Dass es um viele Millionen Euro ging, ist grotesk, meint unser Autor.

Was das wohl für eine emotionale Befreiung für Breel Embolo gewesen wäre. Nach einer für ihn bisher sehr problematischen Rückrunde erzielte Borussias Stürmer das 1:0, ausgerechnet im Derby gegen den 1. FC Köln. Ein Moment für einen ganz besonderen Jubel, mit den Fans, mit den Mitspielern, ein ganzes Stadion wäre in Ekstase aufgrund der Führung gegen den Erzrivalen. Doch dann wurde Embolo daran erinnert, dass keine Fans da waren.

Der Jubel des 23-Jährigen zeigte den Charakter dieses Abends des ersten Geisterspiel in der Geschichte der Bundesliga, das Borussia 2:1 gewann: alles war irgendwie seltsam. Doch nicht nur das. Es war schon ein Vorgeschmack auf das kommende Wochenende, an dem alle Spiele in der Bundesliga vor leeren Zuschauerrängen stattfinden werden, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Und es könnten Tage werden, an denen jeder feststellt: So macht der Profifußball keinen Sinn.

Er ist ein Sport, in dem Emotionen elementar sind. Es ist ein Zusammenspiel aus dem Geschehen auf dem Platz und dem auf den Rängen, das diesen Sport so ausmacht. Wie wichtig das ist, zeigte das Geisterderby. Das Spiel machte (von außen) den Eindruck eines Freundschaftsspiels, dass es um ganz wichtige Punkte im Kampf um die Champions League ging, um einen Wettbewerb, der Borussia 30 Millionen Euro an garantierten Einnahmen bescheren würde, ist geradezu grotesk.

Das Geisterderby war der Anfang des Szenarios, das in den kommenden Wochen droht. Es ist zu befürchten, dass sich an der Situation so schnell nichts ändert und es länger keine Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern gibt. Die DFL hat angekündigt, dass sie den Zeitplan einhalten und die Saison bis Mitte Mai zu Ende gespielt haben will. Klar ist: Die letzten Spieltage müssen abgehalten werden, ein Abbruch ist keine Option. Es hängt zu viel am Ausgang der Bundesliga, auch Jobs und Geld, nicht nur die unmittelbaren Akteure betreffend, sondern auch viele weitere Mitarbeiter in den Klubs.

Die Frage, die am Montag beim Treffen der Vereinsvertreter mit der DFL verhandelt werden muss, ist, ob es einen anderen Weg geben kann als nur noch Geisterspiele abzuhalten. Die Antwort ist aber extrem schwierig zu geben, da die Spiele zwingend absolviert werden müssen, Partien ohne Zuschauer den Reiz des Fußballs nehmen, aber nicht abzusehen ist, wann sie wieder ins Stadion könnten. Es gibt keinen festen Anhaltspunkt, wann die Politik das wieder zulassen würde, das wird eher eine Gefühlsentscheidung.

Wenn es möglich ist, müssen die übrigen Spieltage verlegt werden. Unter diesen Umständen wird aus dem Spiel, das die Menschen elektrisiert wie kein anderes in Deutschland, nur noch ein Geschäft, eine Pflichtaufgabe für die Spieler, kein Vergnügen. Dabei ist Fußball auch Show, für die Menschen viel Geld bezahlen und damit die Entwicklung in diesem Sport möglich machen.