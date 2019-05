Borussia Dortmund holt Hazard : Mia san Mia auf westfälisch

Meinung Mönchengladbach Erst Nico Schulz, dann Thorgan Hazard, bald Julian Brandt – diese Zukäufe des Vizemeisters haben eine Botschaft: an die Konkurrenz und an den FC Bayern. Die Dortmunder haben ein neues Selbstverständnis.

Borussia Dortmund sendet mit der aktuellen Transferoffensive klare Botschaften aus. An den FC Bayern München natürlich. Vor allem aber auch an die Klubs hinter dem BVB. Schwarz-Gelb hat eine neues Selbstverständnis: Man sieht sich nicht mehr als die Nummer zwei im deutschen Fußball, sondern als die Nummer 1b. Nun weiß man, was „Mia san Mia“ auf westfälisch heiß: „Schulz, Hazard, Brandt.“