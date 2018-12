Tobias Strobl

Spielte erstmals von Beginn an in der Innenverteidigung, was er zuletzt beim 2:4 gegen Berlin in der zweiten Halbzeit hatte tun müssen. Auch von dort brachte der eigentliche „Sechser“ seine Qualitäten im Spielaufbau ein und seine weiten Bälle oft an die Leute. Defensiv etwas hölzern, aber auch mit cleveren Laufwegen. Vor dem 1:2 stand er alleine auf links außen, konnte Götze nicht am Pass auf Reus hindern. War aber auf der ungewohnten Position immer noch bester Gladbacher.

Note 3