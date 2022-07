Buch der Rheinischen Post : „Fohlen, Bilder, Emotionen“ erzählt die großen Momente der Vereinsgeschichte

Mönchengladbach "Fohlen, Bilder, Emotionen - Die Geschichte von Borussia Mönchengladbach" - das Buch der Rheinischen Post erzählt in Wort und Bild prägnante Momente der Klubgeschichte und stellt die wesentlichen Protagonisten vor.

Raffael gefällt das Buch. Der „Maestro“ kommt auch darin vor, er hat von 2013 bis 2020 seinen Teil zur Geschichte von Borussia Mönchengladbach dazugetan mit Toren und toller Fußballkunst. „Fohlen, Bilder, Emotionen - Die Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach“ erzählt in Wort und Bild die Vereinsgeschichte nach.

Die Autoren des Fohlenfutter-Teams schauen auf herausragende Momente, die dazu beigetragen haben, dass Borussia einer der großen Traditionsklubs in Deutschland ist. Fünf Meisterschaften, drei DFB-Pokalsiege und zwei Uefa-Cup-Triumphe, dass sind die Titel, die Borussia ergatterte. Doch sind es nicht nur die Triumphe, sondern auch kuriose Ereignisse wie der Pfostenbruch oder der Büchsenwurf, die Borussia geprägt haben.

Das Vorwort zum Buch hat einer geschrieben, der Borussias große Zeit in den 1970er Jahren ganz wesentlich mitgestaltet hat: Berti Vogts, bis heute Gladbachs Rekordspieler. „Was ich mit Borussia erlebt habe, ist eigentlich ein Märchen. Das wird durch viele Bilder in diesem Buch illustriert“, schreibt der Ur-Borusse in seinem Vorwort.