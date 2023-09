Borussia-Barometer So schätzen die Fans die Lage in Gladbach nach dem Saisonstart ein

In regelmäßigen Abständen wollen wir von Borussias Fans wissen, wie sie die Lage rund um den Klub einschätzen. So war es nach dem Ende der vergangenen Saison, mit dem Beginn der Sommer-Vorbereitung und eine Woche vor dem Saisonstart. An diesem Fan-Barometer war immer gut abzulesen, wie schnell sich die Stimmung drehen kann und was einzelne Transferentscheidungen oder Ergebnisse bewirken können. Das ist auch jetzt nicht anders, da wir in der Länderspielpause erneut ein Stimmungsbild eingeholt haben. Hier sind die Ergebnisse.