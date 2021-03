Kostenpflichtiger Inhalt: Borussia vor dem Schalke-Spiel : Darum gibt es trotz der schwarzen Serie sieben Fünkchen Hoffnung

Ein Ansatz, der Hoffnung macht: Gladbachs Blitzstart in Leipzig. Breel Embolo legt hier Marcus Thuram nach 18 Minuten das 2:0 auf. Foto: AP/Michael Sohn

Analyse Mönchengladbach Sieben Niederlagen am Stück gab es, Gladbach ist in der Krise, es geht nicht viel. Und doch gab es in den verlorenen Spielen Ansätze, die die Wende bringen könnten, wenn sie am Samstag auf Schalke auf den Platz gebracht werden.