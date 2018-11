Gladbach-Legende Berti Vogts im Exklusiv-Interview : „Für Borussia ist viel möglich“

Der ehemalige Bundestrainer und Gladbach-Legende Berti Vogts. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Nach elf Spieltagen steht Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga auf Rang zwei. Im Exklusiv-Interview schwärmt Gladbach-Legende Berti Vogts von der Fohlenelf und erklärt, was das Team so erfolgreich macht.

Herr Vogts, wie gefällt Ihnen Borussia Mönchengladbach in der bisherigen Saison?

Berti Vogts Ausgesprochen gut. Es ist toll, wie das Team funktioniert und mit wie viel Spaß die Borussen spielen. Ich kann im Moment von Borussia nur schwärmen, muss ich gestehen – mal abgesehen vom Pokalaus gegen Leverkusen, das ärgerlich ist. Ansonsten ist es toll, mit wie viel Tempo und Elan die Gladbacher spielen.

Wie erklären Sie sich den Erfolg?

Vogts Ein wesentlicher Faktor ist für mich, dass Trainer Dieter Hecking ganz konsequent nach Leistung aufstellt und auf Namen keine Rücksicht nimmt. Das ist wichtig. Er schaut, was er für sein System und gegen den jeweiligen Gegner braucht. Danach baut er das Team für die Spiele zusammen. Das ist der richtige Weg. Es geht nicht um Egos, sondern um das Team und darum, dass es bestmöglich funktioniert.

Foto: dpa 12 Bilder Das ist Berti Vogts

Hat Hecking Borussia neu erfunden?

Vogts Ich würde sagen, er hat die richtigen Stellschrauben gedreht, nachdem die letzte Saison analysiert wurde. Da wurde zu oft das Spiel im Zentrum verschleppt, jetzt wird blitzschnell umgeschaltet. Klasse, es macht Freude, sich das anzuschauen. Übrigens auch bei Borussia Dortmund. Auch da wird schnell gespielt, das ist moderner Fußball. Vielleicht wird es eine echte Borussen-Saison, das würde mir gefallen.

Und die Bayern?

Vogts Das Topspiel in Dortmund hat gezeigt, dass bei den Bayern im Zentrum das Tempo fehlt. Das hat Favre sehr gut analysiert. Er hat seine schnellen Spieler in die Mann-gegen-Mann-Duelle geschickt, das war ein sehr guter Schachzug und spielentscheidend. Favre hat in Marco Reus natürlich auch einen Spieler, der seine Ideen ausgezeichnet umsetzt – und er weiß, dass Reus hinter ihm steht.

Foto: dpa, hrad dbo jai 29 Bilder Alle WM-Fahrer von Borussia Mönchengladbach

Wie gefällt Ihnen Gladbachs neuer Mittelstürmer Alassane Plea?

Vogts Die WM hat gezeigt, dass es im Fußball wieder wichtig ist, einen Keilspieler zu haben, um Aktionen im Strafraum zu haben und immer wieder schnelle Abschlüsse zu bekommen. Das macht Plea hervorragend. Spieler wie er würden auch dem Nationalteam gut tun.

Jonas Hofmann und Florian Neuhaus, die beiden Gladbacher Achter wurden als Kandidaten genannt. Sehen Sie das auch so?

Vogts Hofmann hat sich sehr gut entwickelt, aber ich denke, er braucht noch etwas Zeit, bevor er seine Chance bekommen wird. Neuhaus ist ja beim U21-Team dabei, Trainer Stefan Kuntz steht im engen Kontakt mit Joachim Löw.

Was ist für Gladbach möglich?

Vogts Es wäre toll, wenn Borussia wieder die Champions League erreichen kann. Aber es ist erst ein Drittel der Saison vorbei, da sollte man noch vorsichtig mit großen Prognosen sein. Für den Moment macht Borussia viel Spaß, und wenn es so weitergeht, ist viel möglich.

Vor allem in Zukunft, wenn der FC Bayern und Borussia Dortmund in einer Super League spielen würden.