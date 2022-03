„Fassungslos“ : So geht es Linienrichter Gittelmann nach dem Becherwurf in Bochum

Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann ist wieder zu Hause, nachdem er nach dem Becherwurf in Bochum im Krankenhaus untersucht worden war. Auf der DFB-Homepage äußert sich der 39-Jährige zu dem Vorfallen und erklärt, wie es für ihn weitergeht.

Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann ist nach einer Untersuchung im Krankenhaus am späten Freitagabend wieder zu Hause. Der 39-Jährige war im Spiel des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach nach 69 Minuten von einem gefüllten Bierbecher am Hinterkopf getroffen worden. Schiedsrichter Benjamin Cortus unterbrach zunächst die Partie und brach sie dann endgültig ab. „Der Treffer hat mich mitgenommen, zumal es mich mit voller Wucht und unerwartet am Kopf getroffen hat“, berichtete Gittelmann auf der DFB-Homepage. „Es wurde eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma diagnostiziert.“

Gittelmann fordert harte Strafen. „Eine flächendeckende Null-Toleranz-Politik mit einem klar definierten und für alle im Vorfeld bekannten und harten Strafmaß sollte ausgearbeitet werden“, sagte er, nur so seien „Gewalttaten“ gegen die Unparteiischen - vor allem auch „auf den Amateurplätzen“ - zu vermeiden. Die Tat mache ihn „fassungslos“. Er werde sich ein paar Tage nehmen, „um zur Ruhe zu kommen und die Sache zu verarbeiten“. Dann wolle er „schnellstmöglich wieder auf den Platz zurückkehren“. Am kommenden Wochenende sei er für einen Länderspiel-Einsatz eingeplant.

DFB-Schiedsrichter-Boss Lutz-Michael Fröhlich sagte Gittelmann dabei die nötige Hilfe zu. „Wir werden ihn nach besten Kräften unterstützen, damit er diesen Vorfall auch mental bestmöglich verarbeiten kann“, sagte Fröhlich. „Der Spielabbruch war folgerichtig", sagte Fröhlich: „Egal in welcher Liga und egal in welcher Sportart, so etwas darf nicht passieren.“

Es war der achte Spielabbruch in der Fußball-Bundesliga. Der DFB-Kontrollausschuss wird am Montag die Ermittlungen aufnehmen. Nach Angaben Sportgerichtsvorsitzenden Stephan Oberholz wird es ein Spielwertungsverfahren und ein Strafverfahren „gegen den Klub, dessen Anhänger sich entsprechend verhalten haben“, geben. Bochum droht neben einer 0:2-Niederlage am Grünen Tisch ein Geisterspiel.

