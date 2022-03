Tätersuche und DFB-Ermittlungen : Der Becherwurf von Bochum und seine Folgen

Mönchengladbach/Bochum Nach dem Spielabbruch in Bochum dürfte es beim 2:0 für Borussia Mönchengladbach bleiben. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist, wie weit die Tätersuche fortgeschritten ist und welche Strafen in vergleichbaren Fällen verhängt wurden.

Zum achten Mal in der Bundesliga-Geschichte ist am Freitag ein Spiel abgebrochen worden. Viermal war das Wetter der Grund, einmal ein gebrochener Pfosten und nun zum dritten Mal ein von der Tribüne geworfener Gegenstand. In der 69. Minute zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach bekam Linienrichter Christian Gittelmann aus einer der ersten Reihen einen gefüllten Bierbecher an den Hinterkopf. Der 39-Jährige ging in die Knie und schließlich mit Schiedsrichter Benjamin Cortus vom Platz – rund 20 Minuten später verkündete der Stadionsprecher den Abbruch der Partie beim Stand von 2:0 für Gladbach. Wie es nun weitergeht, welche Strafe die Bochumer zu erwarten haben – wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Becherwurf-Eklat.

Wie geht es dem Linienrichter? „Der Treffer hat mich mitgenommen, zumal es mich mit voller Wucht und unerwartet am Kopf getroffen hat“, berichtete Gittelmann am Vormittag nach dem Vorfall auf der DFB-Homepage. „Es wurde eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma diagnostiziert.“ Er werde sich ein paar Tage nehmen, „um zur Ruhe zu kommen und die Sache zu verarbeiten“, so Gittelmann. Dann wolle er „schnellstmöglich wieder auf den Platz zurückkehren“.

Info Was wird aus Borussias Torschützen? Alassane Plea erzielte in Bochum das 1:0 für Gladbach, Breel Embolo das 2:0. Das siebte Saisontor des Franzosen und das fünfte des Schweizers wird in der Statistik verbleiben, genau wie alle Gelben Karten. So war es auch 2011 nach dem Abbruch zwischen St. Pauli und Schalke.

Ist der Täter schon gefunden? Am Sonntag verdichteten sich die Hinweise, dass die Polizei auf einem guten Weg sei, den Werfer zu identifizieren. „Der Druck steigt von Stunde zu Stunde. Es gibt viele Zeugenaussagen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich der Täter im eigenen Interesse stellt“, sagte VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig der „Bild“. Geflogen kam der Becher aus einem Sitzplatzblock in der Nähe der Bochumer Fankurve. „Der VfL hofft auf eine schnelle Aufklärung und wird die Polizei bei ihren Ermittlungen tatkräftig unterstützen“, teilte der Verein noch in der Nacht auf Samstag mit. „Wer sachdienliche Hinweise zur Identifizierung beitragen kann, wendet sich bitte an die Polizeidienststelle Bochum.“

Welche Konsequenzen drohen dem Täter? Neben einer zu erwartenden strafrechtlichen Verfolgung hat der Klub bereits deutlich gemacht, mit eigenen Mitteln hart vorgehen zu wollen. „Im Falle einer Identifizierung wird der VfL Bochum 1848 weitere Schritte einleiten, zum Beispiel Stadionverbot, Vereinsausschluss oder Einzug der Dauerkarte, und behält sich Schadenersatzansprüche vor“, heißt es. Eine Geldstrafe könnte der VfL zum Teil an den Becherwerfer abwälzen. Seit einigen Jahren ist es Fußball-Klubs nach einem Präzedenzurteil möglich, Fans in Regress zu nehmen. Für das Werfen eines Knallkörpers auf andere Zuschauer im Februar 2014 musste ein Mann nachträglich 20.340 Euro Schadenersatz an den 1. FC Köln zahlen. „Aber man muss auch beachten, dass man jemanden damit nicht komplett zerstört“, sagte Geschäftsführer Kaenzig.

Wie wird das Spiel gewertet? Der DFB-Kontrollausschuss hat die Ermittlungen eingeleitet. „Im ersten Schritt wird er die Sonderberichte der Schiedsrichter und der Sicherheitsaufsicht sowie die Fernsehbilder auswerten“, heißt es auf der Webseite des Verbandes. „Außerdem werden ein Ermittlungsverfahren gegen den VfL Bochum eingeleitet und Stellungnahmen eingeholt.“

Paragraf 18, Punkt 4 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB ist eindeutig: „Trifft eine Mannschaft oder ihren Verein oder beide Vereine ein Verschulden an dem Spielabbruch, ist das Spiel dem oder den Schuldigen mit 0:2-Toren für verloren, dem Unschuldigen mit 2:0-Toren für gewonnen zu werten. Hat der Unschuldige im Zeitpunkt des Abbruchs ein günstigeres Ergebnis erzielt, so wird dieses Ergebnis gewertet.“ Heißt: Es wird mit nahezu 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit beim 2:0 für Borussia bleiben, die mit dann 33 Punkten Bochum (32) überholen würde. Nach dem bis Freitag letzten Spielabbruch im Jahr 2011 zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04 vergingen vier Tage bis zur Verkündung des Urteils.