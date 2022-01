Corona-Welle beim Rekordmeister : „Bayern würde das Spiel gerne absetzen“ – Borussia lässt sich nicht irritieren

München/Mönchengladbach Bayern München gehen vor dem Duell mit Borussia Mönchengladbach die Spieler aus. Acht sind positiv getestet, weitere stehen nicht zur Verfügung. Gladbach-Manager Max Eberl hat verraten, dass die Bayern das Spiel gerne verlegen würden. Für solche Fälle gibt es klare Regeln in der DFL-Spielordnung.

Borussia Mönchengladbach hat in der Corona-Pandemie schon einiges erlebt: das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte zum Beispiel oder ein Champions-League-Heimspiel in Ungarn. Es könnte sich ein weiteres kurioses Kapitel dazugesellen, denn der Rückrundenauftakt beim FC Bayern steht aufgrund zahlreicher Corona-Fälle auf der Kippe. Borussia selbst hat es nach der kurzen Winterpause mit vier Neuinfizierten schon heftig erwischt, der Rekordmeister zählt seit Dienstagnachmittag acht. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt im Profikader der Bayern damit bei 32.000.

Gladbachs Manager Max Eberl sagte auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie am Mittwoch: „Ich habe von der Liga was gehört und mit Brazzo telefoniert, das ist selbstverständlich“, so Eberl, der von einem Gespräch mit Bayerns Sportdirektor Hasan Hasan Salihamidžić berichtete. „Ja, es ist so, dass Bayern gerne das Spiel absetzen würde. Aber das entscheidet die Liga, nicht wir. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir müssen uns auf das Spiel vorbereiten und davon ausgehen, dass am Freitag gespielt wird“, so Eberl. Trainer Adi Hütter betonte, dass die Situation keinen Einfluss auf die Spielvorbereitung habe. „Wir bereiten uns ganz normal so vor, wie wenn das Spiel stattfinden würde“, sagte Hütter.

Am Samstag hatten Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Omar Richards für die ersten schlechten Nachrichten beim FC Bayern gesorgt, am Montag folgten Lucas Hernández und Tanguy Nianzou, am Dienstag Leroy Sané und Dayot Upamecano. In der DFL-Spielordnung heißt es unter „Absetzung wegen Erkrankung von Spielern“, dass ein entsprechender Antrag „unverzüglich nach Bekanntwerden“ gestellt werden müsse. Der entscheidende Absatz lautet: „Dem Antrag ist nicht stattzugeben, wenn mehr als 13 [bei erlaubten fünf Auswechslungen pro Mannschaft (§11 Nr. 3 SpOL) erhöht sich die Zahl auf 15] spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen. Unter diesen müssen sich mindestens sieben [siehe oben, die Zahl erhöht sich dann auf neun] Lizenzspieler, darunter ein Torwart, befinden.“

Tatsächlich wird die Personaldecke langsam dünn bei den Bayern. Dazu tragen neben den Corona-Fällen auch der Wechsel des Ex-Borussen Michael Cuisance zum FC Venedig sowie die Afrika-Cup-Teilnahme von Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun) und Bouna Sarr (Senegal) bei. Mit diesem Trio wäre die kritische Grenze noch weiter entfernt. Entwarnung in Sachen Covid-19 gab es bei Josip Stanisic, der sich allerdings nach seinem Muskelbündelriss ohnehin in der Reha befindet. Serge Gnabry und Leon Goretzka trainierten zuletzt noch individuell, wobei Gnabry am Dienstag zur Mannschaft zurückkehrte. Joshua Kimmich ist nach wochenlanger Corona-Pause erst seit Montag wieder dabei.

Aus dem offiziellen Profikader stehen darüber hinaus die Torhüter Sven Ulreich und Christian Früchtl, die Abwehrspieler Benjamin Pavard, Niklas Süle, der am Mittwoch allerdings nicht mit der Mannschaft trainierte, und Alphonso Davies, die Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer, Marc Roca und Malik Tillman sowie die Angreifer Robert Lewandowski, Thomas Müller und Jamal Musiala zur Verfügung. Die Mindestzahl an Lizenzspielern wäre somit erreicht, dann käme es auf die spielberechtigten Lizenzspieler und spielberechtigten Amateurspieler an. Einige davon wie Taylor Booth oder Bright Arrey-Mbi kennt Borussia bereits vom 2:0-Testspielerfolg gegen Bayerns B- und C-Elf in der Sommervorbereitung. Sie so schnell in der Bundesliga wiederzutreffen, hätte Trainer Adi Hütter sicher nicht erwartet.

Ein möglicher Nachholtermin wäre laut Spielordnung klar geregelt: „Ausgefallene und abgebrochene Meisterschaftsspiele müssen grundsätzlich spätestens am folgenden spielfreien Dienstag oder Mittwoch angesetzt werden.“ Ob am 11. oder 12. Januar genügend Bayern-Spieler aus der Quarantäne entlassen wären, ist derzeit noch offen. Am 18. und 19. Januar findet das DFB-Pokal-Achtelfinale statt. Da haben die Bayern zwar frei nach ihrer 0:5-Niederlage in Gladbach, Borussia tritt aber bei Hannover 96 an. Ab dem 24. Januar steht dann eine Länderspielperiode im Kalender.