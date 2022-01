Borussias nächster Gegner : Zwei weitere Corona-Fälle beim FC Bayern

Foto: dpa/Uwe Anspach 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Bayern aussehen

München Während sich bei Borussia Mönchengladbach derzeit vier Spieler in Corona-Quarantäne befinden, sind es beim FC Bayern München mittlerweile sechs infizierte Profis. Am Freitag treten beide Teams zum Rückrunden-Auftakt gegeneinander an. Viel mehr Fälle kann sich der Rekordmeister nicht leisten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zählt man sie zusammen, sind es mittlerweile zehn Spieler, die Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München vor dem Start in die Rückrunde am Freitag (20.30 Uhr), wenn beide Klubs aufeinander treffen, fehlen.

Der Herbstmeister aus München hat am Montag zum Trainingsstart im neuen Jahr zwei weitere Corona-Fälle in seinem Spielerkader vermeldet. Betroffen sind Weltmeister Lucas Hernández und dessen französischer Landsmann Tanguy Nianzou. Damit erhöht sich die Zahl der aktuell infizierten Profis um Kapitän Manuel Neuer auf insgesamt sechs.

Angesprochen auf die Corona-Fälle in seinem Team, sagte Gladbachs Trainer Adi Hütter am Montag: „Der eine oder andere hat die Möglichkeit dazu, noch zurückzukommen, aber nicht alle. Man kann es noch nicht genau sagen, weil es auch mit den Gesundheitsämtern zusammenhängt. Wenn der CT-Wert passt, dann könnten sie wieder zurück, aber solange der nicht passt, können sie noch nicht trainieren und damit auch nicht spielen“, so Hütter, der derzeit die infizierten Denis Zakaria, Joe Scally, Keanan Bennetts und Mamadou Doucouré verzichten muss.

Bei den Münchnern könnte noch weitere Profis betroffen sein. Beim deutschen Nationalspieler Leroy Sané und den Abwehrkräften Dayot Upamecano und Josip Stanisic sei „die Diagnostik noch nicht abgeschlossen“, teilte der Rekordmeister außerdem mit. Am Dienstagmorgen wurden sie noch einmal PCR-getestet, das Training auf 14 Uhr verschoben. Auch die Teammanagerin hatte einen positiven Test, zudem soll drei Physiotherapeuten infiziert sein.

Hernández, der auf den Malediven im Weihnachtsurlaub war, und Nianzou geht es nach Vereinsangaben gut. Sie befänden sich in häuslicher Isolation. Am Neujahrstag hatte der Rekordmeister bereits bekanntgegeben, dass sich Nationaltorwart Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards und dazu Co-Trainer Dino Toppmöller im Weihnachtsurlaub mit dem Coronavirus infiziert haben. Der eigentliche Start in die Rückrunden-Vorbereitung am Sonntag war anschließend um einen Tag verschoben wurden. Bei der ersten nicht-öffentlichen Übungseinheit am Montag war dagegen Nationalspieler Joshua Kimmich nach seiner Corona-Erkrankung und anschließenden Problemen mit der Lunge wieder dabei.

(hgo, dpa)