„Nicht wettbewerbsfair“ : Söder für Verschiebung des Duells zwischen Borussia und dem FC Bayern

München Noch soll der Rückrundenauftakt zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach planmäßig am Freitagabend über die Bühne gehen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich nun aber klar für eine Verschiebung der Partie ausgesprochen.

Die Münchner haben erhebliche personelle Probleme. Bis Mittwochnachmittag waren im Profi-Kader des Bundesliga-Herbstmeisters neun Corona-Fälle bekannt, darunter neben Torwart Manuel Neuer auch Dayot Upamecano, Leroy Sané, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards, Lucas Hernández und Tanguy Nianzou. Alphonso Davies kam nach einem positiven PCR-Test am Mittwoch hinzu. Das Eröffnungsspiel der Rückrunde gegen Mönchengladbach an diesem Freitag (20.30 Uhr, live bei Sat.1 und Dazn) in München steht damit auf der Kippe.

Am Donnerstagmorgen fand das Abschlusstraining der Bayern mit insgesamt 20 Spielern statt, darunter sieben Jugend- und Amateurspieler, die auf der Spielberechtigungsliste stehen sollen und damit für einen Einsatz gegen Gladbach infrage kommen würden. Laut der DFL-Spielordnung müssen 16 spielberechtigte Spieler zur Verfügung stehen, darunter mindestens neun Lizenzspieler. Mitgezählt werden auch gesperrte und verletzte Spieler, da es sich in den Fällen um „sporttypische Sachverhalte handelt“.

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte am Mittwoch gesagt: „Es gibt dazu ein Regelwerk, an das wir uns wie alle anderen auch halten werden. Es sieht so aus, dass wir spielen, und dann werden wir auch in das Spiel gehen, um es zu gewinnen“, ergänzte der 45-Jährige.