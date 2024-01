LIVE Samstag ab 18.30 Uhr Borussia gastiert bei Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen

Mönchengladbach · Borussia Mönchengladbach steht am Samstag vor der Aufgabe, Bayer 04 Leverkusen zu bezwingen, das als Tabellenführer als klarer Favorit in die Partie geht. In unserem Live-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

26.01.2024 , 15:08 Uhr

(togr, hgo, jaso, kk)