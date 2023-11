Spieltags-Barometer Borussias Fans bleiben trotz der Niederlage in Dortmund zuversichtlich

Die Niederlage in Dortmund hat den Optimismus der Gladbacher Fans nicht nachhaltig geschwächt: 79 Prozent glauben an einen Sieg gegen 1899 Hoffenheim am kommenden Samstag. Der Auswärtstrend in den Leistungen und die vergangenen Siege im eigenen Stadion dürften dabei eine wichtige Rolle spielen.