Neues Fußballformat „Baller League“ Christoph Kramer gewinnt Podcaster-Duell mit Felix Lobrecht

Kevin-Prince Boateng und Christoph Kramer sehen in der neuen Hallen-Kleinfeld-Liga „Baller League“ keine Konkurrenz zum herkömmlichen Fußball. Angesprochen auf den Slogan „Neue Ära des Fußballs“, sagte Ex-Profi Boateng: „So drastisch ist es nicht.“ Dennoch sieht der frühere Star von Borussia Dortmund oder dem AC Mailand, der als Manager ein Team in der Zwölfer-Liga betreut, eine Zukunft für das Format, das am Montag in Köln mit dem ersten Spieltag startete. Als Liga-Präsident fungiert Mats Hummels. Präsident Fußball ist in Lukas Podolski ein weiterer Ex-Weltmeister, der beim Start aber wegen eines Trainingslagers mit Gornik Zabrze fehlte.