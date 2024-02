Asien-Cup Borussias Itakura der Pechvogel beim Viertelfinal-Aus gegen Iran

Gegen den Iran verlief für Japan am Samstag zunächst alles nach Plan. Hidemesa Morita (Sporting Lissabon) gelang Mitte der ersten Halbzeit nach einer starken Einzelaktion die Führung, vier Minuten zuvor hatte Itakura für ein Foul die Gelbe Karte gesehen. Nach dem Seitenwechsel gelang Iran der Ausgleich in der 55. Spielminute und hatte in der Folge sogar die Chance, das Spiel zu drehen – das passierte dann tatsächlich in der Nachspielzeit, nachdem Itakura im eigenen Strafraum zu ungestüm agiert hatte und Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord Rotterdam) den fälligen Strafstoß zum 2:1 verwandelte.