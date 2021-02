Borussia verleiht den Dänen : Poulsen wechselt erneut nach Österreich

Andreas Poulsen wird erneut für ein halbes Jahr ausgeliehen. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Auch Andreas Poulsen wird verliehen. Der Däne versucht sein Glück erneut beim österreichischen Erstligisten Austria Wien. Für Borussias Profis hat der Linksverteidiger bislang erst einmal gespielt.

Nun hat auch Andreas Poulsen eine neue Herausforderung für den Rest der Saison. Borussias verleiht den dänischen Linksverteidiger, der in den Planungen von Trainer Marco Rose keine Rolle spielt, bis zum Saisonende an den österreichischen Erstligisten Austria Wien. Dort hatte der 21-Jährige bereits die Rückrunde der Saison 2019/20 verbracht und insgesamt sechs Spiele absolviert. Am Ende seiner Wiener Zeit zog er sich eine Schulterverletzung zu, ohne die er vermutlich gleich bei der Austria geblieben wäre.

Poulsen ist nach Laszlo Bénes der zweite Abgang der Winterpause, der Slowake wurde an den Bundesliga-Konkurrenten FC Augsburg verliehen. Zudem wurde Kouadio Koné, den Borussia für neun Millionen Euro dem FC Toulouse abgekauft hat, gleich wieder an die Franzosen ausgeliehen. Keanan Bennetts (Ipswich Town) und Moritz Nicolas (VfL Osnabrück) sind schon seit Saisonbeginn auf Leihbasis anderweitig beschäftigt.

Wie bei Bénes, der schon mal an Holstein Kiel verliehen war, ist es bei Poulsen also die zweite Leihstation. „Für Andreas und für uns ist es wichtig, dass er auf gutem Niveau so viel Spielpraxis wie möglich bekommt. Bei der Austria hat er aktuell eher die Chance dazu als bei uns und wir hoffen, dass er in dieser Saison dort viele Einsätze haben wird“, sagt Borussias Sportdirektor Max Eberl.

Poulsen ist der 18. Däne in Borussias Klubgeschichte, doch er konnte bislang die gute Tradition von starken Dänen bei Borussia nicht fortsetzen. Poulsen war 2018 für 4,5 Millionen Euro vom FC Midtjylland zu Borussia gewechselt und sollte als Alternative für die linke defensive Seite aufgebaut werden, konnte Oscar Wendt aber nicht seinen Platz streitig machen.

Im Profiteam kam er bislang nur beim Pokalspiel beim BSC Hastedt (11:1) 2018 zum Pflichtspieleinsatz, ansonsten spielte er 24-mal für die U23, zuletzt beim 2:1-Sieg beim SV Straelen, wo er am Samstag 60 Minuten mitwirkte. Es war sein sechster Einsatz in der Regionalliga in dieser Spielzeit.