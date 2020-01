In der Jugend wechselte Poulsen in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Midtjylland. Am 1. Dezember 2016 gab er im Alter von 17 Jahren sein Profidebüt. Im Auswärtsspiel gegen Silkeborg IF (1:2) lief er zum ersten Mal für den FC in der Dänischen Superliga auf.