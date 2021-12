Nach gut zwei Monaten : Ex-Gladbach-Trainer Schubert schon wieder weg aus Ingolstadt

Ingolstadt André Schubert ist nicht mehr Trainer des FC Ingolstadt. Für den ehemaligen Coach von Borussia Mönchengladbach ist es bereits die zweite sehr kurze Station in Folge. Der 50-Jährige hatte die Gladbacher in der Saison 2015/16 vom letzten auf den vierten Tabellenplatz geführt.

Schubert war im September 2015 bei Borussia Mönchengladbach vom U23-Trainer zunächst übergangsweise zum Nachfolger des zurückgetretenen Lucien Favre befördert worden. Im November wurde er Chefcoach am Niederrhein und führte die Fohlen vom letzten Tabellenplatz noch auf den vierten und somit in die Play-offs zur Champions League. Die überstand Gladbach mit einem 3:1 und einem 6:1 gegen die Young Boys Bern und dem heutigen Trainer Adi Hütter. Schubert sicherte zwar das Überwintern in Europa und im Pokal, wurde kurz vor Weihnachten nach einem Absturz in der Bundesliga-Tabelle aber entlassen. Auf ihn folgte Dieter Hecking.