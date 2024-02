„Da war für mich klar, dass es vorbei ist“ André Hahn hört auf – wie er einst Gladbach eroberte

Mönchengladbach · André Hahn hat wegen eines Knorpelschadens seines Karriere beendet. Eine Erinnerung an seine Zeit in Mönchengladbach, in der er zum Vorzeige-Borussen wurde. Warum ein Typ wie er auch zu Gerardo Seoanes Team passen würde.

27.02.2024 , 18:26 Uhr

Das war 2016: André Hahn jubelt über sein Tor zum 1:1 bei Bayern München. Foto: Ja/dpa, hpl