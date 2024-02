Seoane äußert sich zu Plea Das könnten Borussias Rückkehrer in Saarbrücken sein

Gefehlt hatte zuletzt auch Manu Koné häufiger im Training der Gladbacher: Muskuläre Probleme machen dem Mittelfeldspieler derzeit immer wieder zu schaffen. So bekam er nun von Seoane auch eine Startelf-Pause verordnet, für ihn kehrte Rocco Reitz zurück in die Mannschaft, der zuletzt ebenfalls angeschlagen war. Koné kam in München nach gut einer Stunde für Florian Neuhaus in die Partie – es wird spannend, wie Seoane gegen den Drittligisten sein zentrales Mittelfeld aufstellen wird, Koné dürfte die geringere Belastung in München entgegengekommen sein.