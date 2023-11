„Sache des Selbstvertrauens“ Pleas Weg bei Borussia zurück in die Tor-Spur

Seine drei Torbeteiligungen (zwei Treffer, eine Vorlage) in Bochum waren für Plea am sechsten Spieltag der verspätete Startschuss in die Saison. Nun hat der Angreifer in einem Klub-Interview rückblickend über den Effekt des ersten Saisontores gesprochen. „Dieser Treffer war schon eine kleine Befreiung für mich. Ich wusste, dass es mir danach wieder leichter fallen wird, Tore zu schießen“, sagt Plea.