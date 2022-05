Borussias Trainer Adi Hütter : „Abschied? Mit diesem Gedanken habe ich nicht gespielt“

Mönchengladbach In einem Interview mit dem TV-Sender Sky hat sich Borussias Trainer Adi Hütter über seine Zukunft in Gladbach und die Ziele für die kommende Saison geäußert. Beim Thema Rückendeckung antwortete er verhalten. Was er zudem zum Wechsel Matthias Ginters zum SC Freiburg sagte.

Adi Hütter dürfte froh sein, wenn die Saison in gut einer Woche vorbei ist und auch er ein wenig durchschnaufen kann. Sein erstes Jahr ist ganz und gar nicht nach den Vorstellungen des Österreichers verlaufen, zwischenzeitlich befand sich der Klub, der zuvor zehn Jahre am Stück in der oberen Tabellenhälfte gelandet war, gar in Abstiegsgefahr. Diese ist mittlerweile gebannt, und Gladbach kann an den letzten beiden Spieltagen nun doch noch den Sprung in die Einstelligkeit schaffen.

„Wir haben trotz der schwierigen Saison noch die Chance, unter die ersten Acht zu kommen und damit auch mit einem positiveren Gefühl in die neue Saison zu gehen. Das ist das, was mich beschäftigt“, sagte Borussias Coach nun im Interview mit dem TV-Sender Sky. Dagegen habe ein vorzeitiges Auflösen seines bis 2024 datierten Vertrages in Gladbach nicht zu seinen Überlegungen gehört: „Ich habe hier noch Vertrag, mit diesem Gedanken habe ich überhaupt nicht gespielt.“

Auf die Frage, ob er die volle Rückendeckung durch den Verein und in der Kabine spüre, antwortete der 52-Jährige allerdings verhalten: „Mit der Frage tue ich mich relativ schwer. Das kann ich in der Form auch nicht beantworten. Ich gebe mein Bestmögliches, um hier zu arbeiten, um alles für den Erfolg zu tun. Und mit der Frage zum Rückhalt in der Kabine kann ich relativ wenig anfangen.“

Es sei aber nicht so, dass er sich vom Verein im Stich gelassen fühle, weil Versprechungen aus dem Vorjahr, als er sich für den Wechsel nach Gladbach entschied, nicht eingehalten werden konnten. „Es ist jetzt nicht alles so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist halt manchmal so. Man muss die Situationen annehmen und nicht jammern, sondern versuchen, das Beste daraus zu ziehen.“

Für die kommende Saison bedeute das, vielleicht auch etwas kleinere Brötchen zu backen, aber weiter ambitioniert und hungrig zu sein. „Es gilt, ein Team auf die Beine zu stellen, das eine bessere Saison spielen kann, als das die letzten ein, zwei Jahre der Fall war“, sagte Hütter, der im kommenden Jahr allerdings auf Abwehrchef Matthias Ginter verzichten muss.