Addo-Nachfolge : Polanski könnte es machen

Mönchengladbach Der frühere Mittelfeldspieler Eugen Polanski könnte Nachfolger von Otto Addo bei der Borussia werden. Den zukünftigen Cheftrainer kennt Polanski noch aus gemeinsamen Zeiten in Mainz.

Den kommenden Gladbacher Cheftrainer Marco Rose kennt Polanski aus gemeinsamen Zeiten in Mainz. Von 2010 bis 2013 spielte Polanski für die 05er, von 2010 bis 2012 Jahren war Rose Co-Trainer von Martin Schmidt in der Mainzer U23. Polanski, der in den Jugend-Nationalmannschaften und zuletzt auch in Hoffenheim Kapitän war, galt stets als ein Spieler mit Führungsqualitäten. Nun könnte er seine Erfahrung in Gladbach nutzen, um die Talente zu unterstützen und zu fördern. Es würde passen: Polanski ist gelebte Fohlenphilosophie, hat aber auch Auslandserfahrung gesammelt und auch andere Erstliga-Klubs kennengelernt.