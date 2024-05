Szenarien für den Endspurt Wie Gladbach sich retten kann – und wann der Abstieg noch möglich ist

„Borussia steckt auf einmal im Kampf gegen den Abstieg. Das Schlimme dabei ist: So mancher hat es noch nicht begriffen“, schrieb unsere Redaktion 1979 also vermutlich erstmals in dieser Form. Offiziell stand der Klassenerhalt in der letzten Saison unter Trainer Udo Lattek erst nach dem vorletzten Spieltag fest – kurz zuvor hatte Gladbach zum zweiten Mal den Uefa-Cup gewonnen.