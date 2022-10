Abbruch nach Becherwurf : Spiel in Aachen dürfte 2:0 für Borussias U23 gewertet werden

Aachen Im März endete das Auswärtsspiel der Borussia-Profis beim VfL Bochum nach einem Becherwurf vorzeitig, am Sonntag passierte in Aachen Ähnliches: Gladbachs U23 führte 1:0, als der Schiedsrichter die Partie abbrach. Unabhängig von der finalen Wertung bleibt eine starke Serie bestehen.

Borussia Mönchengladbachs U23 hat das Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen mit 1:0 für sich entschieden – doch dabei dürfte es nicht bleiben. Denn in der 88. Minute brach Schiedsrichter Jörn Schäfer die Partie in der Regionalliga West ab, nachdem Linienrichter Felix Weller von einem Becher am Hinterkopf getroffen worden war. Da der Wurf eindeutig aus der Aachener Fankurve kam, wird das Spiel aller Voraussicht nach mit 2:0 für Gladbach gewertet werden. „Eine Dummheit, die den Verein teuer zu stehen kommt“, schrieb die „Aachener Zeitung“.

Das Spiel hatte optimal begonnen für Eugen Polanskis Mannschaft: In der zweiten Minute dribbelte Mika Schroers von der linken Seite nach innen. Ob Semir Telalovic seine Hereingabe annehmen oder wirklich zu Steffen Meuer weiterleiten wollte, wird das Geheimnis des Torjägers bleiben, der dadurch jedoch zum Vorlagengeber wurde. Für Meuer war es das vierte Saisontor.

Vor knapp 7000 Zuschauern auf dem Tivoli entwickelte sich eine hitzige Partie. Polanski baute von Beginn an wieder auf Oscar Fraulo und Conor Noß aus dem Profikader, im Tor stand Jan Olschowsky. Oft kamen beide Teams nicht zu klaren Torchancen, was Borussias Trainer seiner Elf positiv auslegte. „Wir hatten vielleicht zwischendurch zu kurze Ballbesitzphasen, aber was die Jungs defensiv geleistet haben, vor so einer großen Kulisse, in einem solch intensiven Spiel – das war schon richtig große Klasse“, sagte Polanski.

Telalovic verzog in der 48. Minute knapp, Meuers zweites Tor wurde in der 74. wegen einer Abseitsposition aberkannt. Die Aachener wiederum forderten mehrmals einen Elfmeter, so auch kurz vor dem Ende, als Gladbachs Kapitän Michel Lieder seinem Gegenspieler Elsamed Ramaj einen leichten Schubser verpasste. Der schubste in einer Rudelbildung zurück, und als Schiedsrichter Schäfer gerade die Gelbe Karte notieren wollte, ging sein Blick rüber zu Assistent Weller. Binnen wenigen Momenten traf Schäfer seine Entscheidung und signalisierte den Spielabbruch.

Im März wurde bereits ein Bundesligaspiel Borussias beim VfL Bochum vorzeitig beendet nach einem Becherwurf, damals führte Gladbach 2:0. Dieses Ergebnis dürfte bald auch bei der U23 in der Liste stehen, die erstmals seit vier Jahren im achten Spiel nacheinander ungeschlagen blieb. 17 Punkte aus elf Spielen würden Platz sieben bedeuten.