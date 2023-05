„Katastrophaler Start“ Torwart Olschowsky schildert bitteren Borussia-Abend aus seiner Sicht

„Wenn du nach 30 Minuten 0:4 hinten liegst, weißt du nicht so richtig, was du denken sollst. Es war defensiv ein katastrophaler Start von uns allen. Die Ballverluste, die wir hatten, unser Nachrücken, die Zuordnung – all das, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir nicht umgesetzt“, sagte Olschowsky nach der Partie. Gladbachs Eigengewächs erfuhr am Samstagmorgen von seinem Startelfeinsatz, Stammtorwart Jonas Omlin hatte den Daumen für sein Mitwirken aufgrund von Muskelproblemen nach einem finalen Härtetest gesenkt.