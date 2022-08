Beim Effenberg-Transfer : Als eine Vereinbarung mit den Bayern Gladbach half

Mönchengladbach 1962 und 1992 kassierte Borussia für zwei Stars Geld, das enorm wichtig für den Klub war: Albert Brülls half, etwas auf den Weg zu bringen. Und Stefan Effenberg indirekt, etwas zu retten.

Verlust gehört zu Borussias DNA. Immer wieder musste sie ihre besten Spieler an Klubs abgeben, die mehr Geld hatten. Es ging dann darum, das war in der tieferen Vergangenheit nicht anders als es heute ist, das Erwirtschaftete sinnvoll zu investieren. So würde ein guter Transfer in diesen Tagen Manager Roland Virkus enorm helfen, die Wünsche seines Trainer Daniel Farke zu erfüllen. Der will einen wuchtigen Stürmer (unter anderem ist Leipzigs Alexander Sörloth im Gespräch) und einen Strategen für das defensive Mittelfeld (Julian Weigl von Benfica Lissabon soll wohl mindestens ausgeliehen werden).