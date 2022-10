Sonntag ab 15.30 Uhr : Borussia tritt beim Tabellenführer Union Berlin an

Liveblog Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach ist am Sonntag beim 1. FC Union gefordert. Nach dem Pokal-Aus und der Niederlage gegen Frankfurt will Daniel Farke mit seinem Team wieder punkten. Ob das gelingt, erfahren Sie mit Anpfiff in unserem Liveticker.

Falls Ihnen der Live-Ticker nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

