Ärger beim Derby : Verletzte in der Kölner Südkurve nach Böllerwurf

Köln Kurz vor Ende des Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach sind Böller in der Südkurve gelandet. Dabei sind mehrere Personen verletzt worden. Auch nach dem Spiel war die Polizei im Einsatz.

In der Südkurve, der Fankurve des 1. FC Köln, sind beim Derby gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagnachmittag zwölf Menschen durch einen Böllerwurf verletzt worden. Das teilte die Polizei Köln mit. Unter den Verletzten sind Ordner, Fotografen und Volunteers, teilte der 1. FC Köln mit. Der Böller wurde demnach offenbar während der zweiten Halbzeit aus dem Kölner-Fanblock geworfen.

Nach Böllerwurf in der Südkurve - mehrere Personen verletzt. Wir haben einen Tatverdächtigen in Gewahrsam. Der Rettungsdienst kümmert sich um die Verletzten. #koebmg

Kurz vor Ende der Partie, die die Gladbacher 1:0 gewannen, meldete die Polizei zudem einen Einsatz an der Robert-Perthel-Straße in Köln. Dort werde eine „größere Gruppe möglicher Fußballstörer kontrolliert“, teilte die Polizei auch via Twitter mit. Einige Personen hätten versucht in Autos zu flüchten und seien auf Beamte zugefahren.