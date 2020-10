Kostenpflichtiger Inhalt: Das traurige Derby : Geisterkulisse trifft Köln diesmal härter als Borussia

Wieder nur ein Geisterderby: Der 1. FC Köln muss auch gegen Borussia Mönchengladbach ohne Fans auskommen. Die Sieben-Tage-Inzidenzzahl ist über den kritischen Wert von 35 gestiegen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln bestritten im März das historische erste Geisterspiel in der Bundesliga. Die Fohlen gewannen 2:1, am Samstag kommt es zum gefühlten Rückspiel in Köln – erneut fast ohne Zuschauer.