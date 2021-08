Inzidenz in Kaiserslautern bei 51 : Borussia auf dem Betzenberg doch nicht vor 20.000 Fans

Das Stadion auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach/Kaiserslautern Seit Mittwoch weiß Borussia endgültig, dass sie gegen den FC Bayern vor 23.000 Zuschauern spielen kann. In Kaiserslautern gelten dagegen die Regeln des Landes Rheinland-Pfalz: Da die Inzidenz schneller gestiegen ist, dürfen Gladbachs Gastspiel auf dem Betzenberg weniger Fans besuchen als geplant.

Der 1. FC Kaiserslautern darf bei seinem Heimspiel im DFB-Pokal am Montag (20.45 Uhr/ARD) gegen Borussia Mönchengladbach weniger Zuschauer ins Stadion lassen als geplant. Die Corona-Inzidenz in der Stadt lag am Freitag zum dritten Mal in Folge über der Marke von 35. Mit 51 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen hat Kaiserslautern aktuell sogar die sechsthöchste Inzidenz aller Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland.

Anfang der Woche hatte der Klub eine Ausnahmegenehmigung für die Zulassung von 20.000 Zuschauern erhalten, die Kapazität wird nun wohl auf 5000 reduziert. Wie der FCK weiter mitteilte, sind für das Pokalspiel gegen Borussia bereits weit mehr als 5000 Tickets verkauft worden. Über das genaue Vorgehen will der FCK nun zeitnah informieren, sobald eine offizielle Bestätigung der Behörden vorliegt.

Laut der aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz treten neue Maßnahmen, nachdem die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Kalendertagen über einem bestimmten Wert lag, am übernächsten Tag in Kraft. So war es bis vor kurzem auch in Nordrhein-Westfalen. Fortuna Düsseldorf war von dieser Regelung betroffen und durfte gegen Werder Bremen das Stadion maximal zu einem Drittel füllen und bis auf 1000 Zuschauer lediglich immunisierte Fans reinlassen.

Dagegen profitiert Borussia mit Blick auf das Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München am 13. August davon, dass ein Schwellenwert neuerdings auch beim Übergang von der Inzidenzstufe 1 in die Stufe 2 acht Tage in Folge überschritten werden muss. In Mönchengladbach sprang die Inzidenz am Freitag von 34,1 auf 44,1 und somit erstmals seit Anfang Juni wieder über 35.

Laut Coronaschutzverordnung in NRW wird die nächste Inzidenzstufe nun frühestens am 15. August wirksam. „Nur wenn ein nicht lokal begrenzter und dynamischer Anstieg vorliegt“, könne die Frist für den Übergang in eine höhere Inzidenzstufe verkürzt werden.

23.000 Tickets hat Borussia für das Spiel gegen Bayern verkauft. Nötig ist beim Einlass ein 3G-Nachweis: Fans müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Die Generalprobe vor größerer Kulisse in Lautern fällt nun also aus. Zuletzt hatte Gladbach gegen den FC Groningen vor 7000 Zuschauern in Testspiel absolviert.

