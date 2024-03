LIVE Live-Ticker am Samstag Borussias erstes Bundesligaspiel in Heidenheim – mit drei Punkten?

Mönchengladbach · 25 Spiele, 27 Punkte – Borussias Bilanz in der Bundesliga ist ausbaufähig. Nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal ist am Samstag beim 1. FC Heidenheim ganz besonders Wiedergutmachung angesagt. In unserem Ticker verpassen Sie nichts.

15.03.2024 , 16:27 Uhr

(togr, hgo, jaso, kk)