Luxemburgs EM-Traum dennoch weiter intakt Gladbachs Borges Sanches muss ein 0:9 gegen Portugal verdauen

Selbst das 0:9 gegen Portugal hat Luxemburgs Chancen auf eine Sensations-Qualifikation, wie die Isländer selbst sie einst schafften, in keiner Weise geschmälert. Vier Spiele sind noch zu absolvieren in der Gruppe J, Luxemburg ist Dritter hinter den makellosen Portugiesen (sechs Spiele, sechs Siege, 24:0 Tore), drei Punkte beträgt der Rückstand auf die Slowakei. Die reist im Oktober selbst nach Portugal, während Luxemburg in Island zu Gast ist. Am 16. Oktober kommt es zum vorentscheidenden Duell mit den Slowaken in Luxemburg. Borges Sanches und sein Team sind trotz der insgesamt 0:15 Tore gegen Portugal für die EM in Deutschland qualifiziert, wenn sie vor der Slowakei auf Platz zwei landen. Es zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich, das Hinspiel in Trnava endete 0:0. Im November empfängt Luxemburg dann noch Bosnien-Herzegowina, bevor die endgültige Entscheidung in Liechtenstein fallen dürfte. Platz drei würde ziemlich sicher die Teilnahme an den Play-offs bedeuten.