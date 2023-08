0:3 gegen Leverkusen Die klare Niederlage gegen Bayer ordnet Borussia ein

Borussia Mönchengladbach hat im ersten Heimspiel der Saison 2023/24 Geschichte geschrieben. Jedoch in einer Art und Weise, die sich der Klub gern erspart hätte. 0:3 ging der Wettstreit mit dem rheinischen Rivalen Bayer Leverkusen verloren, so hoch wie kein anderes erstes Heimspiel in der Geschichte des Borussia-Parks. Überhaupt gab es nur einmal mehr Gegentore beim Heim-Erstling einer Saison, das war 1993 gegen Frankfurt auf dem Bökelberg.