0:0 gegen Union Berlin Borussia verpasst befreienden Sieg im Abstiegskampf

Mönchengladbach · Borussia Mönchengladbach und Union Berlin müssen den Blick weiter nach unten richten. In einem fußballerisch dürftigen Spiel fielen am Sonntag keine Tore. Gladbach blieb im vierten Heimspiel in Folge sieglos und hat nach 31 Spieltagen erst 32 Punkte auf dem Konto.

28.04.2024 , 17:28 Uhr