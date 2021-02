Borussia und Fortuna : NRW-Vereine engagieren sich gegen Antisemitismus

Düsseldorf Vier NRW-Klubs und die Deutsche Fußball-Liga positionieren sich im Rahmen der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken gegen Antisemitismus. Die Vereine wollen unter anderem konsequent gegen entsprechende Parolen vorgehen.

Dass die Borussen einer von vier Profiklubs sind, die nun die Arbeitsdefinition der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken (IHRA) zur Bekämpfung von Antisemitismus übernehmen, liegt da nahe. Neben den Gladbachern sind das Fortuna Düsseldorf , der 1. FC Köln und der VfL Bochum . „Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen“, so lautet die IHRA-Definition.

Es geht gegen das Vergessen, aber auch um bleibende Erinnerung an die Schrecken des Holocaust. Der Fußball ist, trotz aller Kommerzialisierung, immer noch ein Wertevermittler und bietet vor allem eine große Projektionsfläche. Er stellt sich gegen den Antisemitismus. „Wir leben die gesellschaftliche Verantwortung, die wir haben“, versicherte Carsten Wettlich, Vize-Präsident des 1. FC Köln. „Der wichtigste Punkt in unserer FC-Charta ist das Bekenntnis zu Toleranz und Respekt.“ Auch in Düsseldorf gehört das „zur DNA“, wie Tom Koster erklärte, bei Fortuna für Soziale Projekte zuständig. Die Düsseldorfer engagieren sich in diversen Antisemitismus-Projekten und haben ihre Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus aufgearbeitet. Entscheidend sei, sagte Matthias Mühlen vom VfL Bochum, dass Vereinen konsequent vorgehen gegen jene, die im Stadion mit antisemitischen Parolen auftreten. „Das gilt aber für jede Art von Ausgrenzung“, stellten die Klubs klar.