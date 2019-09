Kostenpflichtiger Inhalt: Europapokal-Bilanz der deutschen Teams : Viel Pflichterfüllung und eine Blamage

Dokument eines erstaunlichen Spielverlaufs: Nach nicht einmal 70 Minuten lag Borussia Mönchengladbach gegen Wolfsberg mit 0:4 zurück. Foto: AP/Martin Meissner

Düsseldorf Sieben deutsche Teams sind in dieser Woche in den Europapokal gestartet. Während es in Wolfsburg, München und Frankfurt keine Überraschungen gab, enttäuschte Bayer 04 gegen Moskau. Blamabel war der Auftritt von Borussia Mönchengladbach.