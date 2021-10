Bei Zuschauer-Frage : BVB und FC Bayern kehren zu 3G-Prinzip im Stadion zurück

Dortmund Borussia Dortmund und der FC Bayern geben die 2G-Regel auf und kehren zur 3G-Regel zurück. Künftig dürfen also auch Getestete wieder ins Stadion, die noch nicht geimpft sind. Zudem erhöht der BVB die Preise für Stehplatzkarten.

Die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und der FC Bayern München kehren von einer 2G-Strategie zur 3G-Strategie zurück. Das bestätigten beide Verein am Dienstagnachmittag. Die Regelung wird beim BVB bereits ab dem kommenden Spieltag gegen den 1. FSV Mainz 05 gelten – also nach der Länderspielpause am 16. Oktober. Auch der FC Bayern wird diese Regelung direkt umgesetzt.