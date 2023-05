Nach verpasstem Titel Warum Edin Terzic Borussia Dortmund trotzdem besser machte

Als er vor ziemlich genau einem Jahr den Job als Cheftrainer in Dortmund übernahm, hatte man rund um den Verein schon eine leise Ahnung: Diese Beziehung könnte eine ganz besondere sein. In einer Videobotschaft richtete sich Terzic an die Fans. „Lasst uns so hungrig sein, wie noch nie. Lasst uns so hart arbeiten, wie noch nie. Lasst uns aber auch so positiv sein, wie noch nie“, sagte er. „Aber am allerwichtigsten: Lasst uns so laut sein, wie noch nie. Dann bin ich mir sicher, dass wir die große Chance haben, eines Tages zu feiern wie noch nie.“ Nun, diese Feier musste erst einmal verschoben werden. Aber sicher scheint, dass Terzic, die Mannschaft, der ganze BVB in dieser Kombination auch im nächsten Jahr wieder Titel jagen könnten. Einen feierte Terzic schließlich schon mit seinem Verein, nachdem er als sportlich Verantwortlicher 2021 den DFB-Pokal nach Dortmund holte.