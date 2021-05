Dortmund-Boss Watzke : „Haaland wird auch im nächsten Jahr BVB-Spieler sein“

Köln Nachdem der Berater von Erling Haaland am Wochenende Spekulationen um die Zukunft des BVB-Stürmers angeheizt hatte, spricht Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ein Machtwort: Ein Abgang des Norwegers im Sommer soll demnach vom Tisch sein.

Am Samstag hatte Mino Raiola, der umtriebige Berater des norwegischen Sturmjuwels, Spekulationen über dessen Zukunft angeheizt. "14 große Klubs wollen ihn. Jetzt ist es wichtig herauszufinden, was die beste Option ist", sagte Raiola der spanischen Zeitung AS.