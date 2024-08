Unruhe in Bad Ragaz Warum es beim BVB Ärger um Sven Mislintat gibt

Die Idylle trügt. Vor dem Traumpanorama der Schweizer Alpenriesen hat sich der Champions-League-Finalist Borussia Dortmund wie immer in seinem Lieblingshotel eingemietet, um die wichtigste Phase der Saisonvorbereitung ganz in Ruhe anzugehen. Die Kulisse in Bad Ragaz hat jedoch Risse bekommen: Intern gibt es großen Ärger, weil der Technische Direktor und Kaderplaner Sven Mislintat seine Kompetenzen überschreitet.