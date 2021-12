„TV Total“ : Pufpaff enthüllt Fake mit BVB-Bus – und bietet „Fanfreundschaft“ an

Das Vorfahren mit einem falschen Mannschaftsbus am Dortmunder Fußball-Stadion hat für Entertainer Sebastian Pufpaff vorerst kein juristisches Nachspiel. Foto: dpa/Henning Kaiser

Dortmund/Köln Moderator Sebastian Pufpaff hat am Mittwochabend in seiner Show „TV total“ gezeigt, wie er sich als BVB-Trainer Marco Rose verkleidet hatte und mit einem falschen Mannschaftsbus auf das Dortmunder Stadion-Gelände vorgedrungen war. Die Aktion kam beim Vereins-Chef Hans-Joachim Watzke nicht gut an.

„Ich habe das Gefühl, ich bin Marco Rose“: Moderator Sebastian Pufpaff (45) hat in seiner Show „TV total“ enthüllt, wie er mit einem falschen Mannschaftsbus auf das Dortmunder Stadion-Gelände vorgedrungen ist. In der ProSieben-Sendung zeigte der Komiker am Mittwochabend, wie er sich selbst zunächst als BVB-Trainer Marco Rose (45) verkleidete – inklusive Make-up, Rose-Frisur und Klamotten. Die Verwandlung gefiel ihm sichtlich. „Ich bin's wirklich“, stellte Pufpaff zufrieden fest.

Danach war zu sehen, wie Pufpaff mit einer Truppe junger Männer in Trainingsanzügen – einer Fake-Mannschaft ohne ganz große Ähnlichkeit zum echten BVB-Team – einen schwarzen Bus besteigt. Bei einem Zwischenstopp wird dem Gefährt auch noch ein gigantisches BVB-Logo verpasst. Danach geht es in Richtung Stadion.

Einen ersten, kleineren Kontrollpunkt in Arena-Nähe passierte der Bus offenbar recht problemlos. Zu sehen war, wie Pufpaff einem Mann selbstbewusst ein Handzeichen gibt - und dieser ein Absperrhütchen zur Seite hebt. Die nächsten Szenen: Pufpaffs Fake-Bus schafft es sogar in den überdachten Bereich und die vermeintliche Mannschaft steigt aus. Dann aber fliegt der Moderator auf.

„Sie sind nicht der Trainer“, stellt ein Mitarbeiter mit BVB-Logo klar. „Wer bin ich denn?“ entgegnet Pufpaff. Aber der Mann bleibt entschieden: „Mir egal. Aber Sie sind nicht unser Trainer.“ Der Film endet mit Pufpaff vor einem Gitter.

Die Aktion hatte vor dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München am vergangenen Samstag für einige Aufregung gesorgt. Es hieß, Pufpaff habe mehrere Kontrollen passiert und sei erst vor dem Kabinentrakt aufgehalten worden. Der BVB verzichtete nach Polizeiangaben anschließend allerdings auf strafrechtliche Ansprüche. Ermittlungen wurden nicht eingeleitet.

BVB-Vereinsboss Hans-Joachim Watzke hatte den „Ruhr Nachrichten“ zu der Aktion allerdings gesagt: „Das gibt auf jeden Fall Stadionverbot für alle Beteiligten.“ So etwas gehe „gar nicht“. Das will Pufpaff nun aber offenbar nicht auf sich sitzen lassen. In seiner Sendung unterbreitete er dem BVB daher ein Friedensangebot: eine „Fanfreundschaft“ zwischen „TV total“ und dem Verein. Beide Logos seien immerhin schwarz-gelb.

(jma/dpa)