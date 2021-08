Hazard fehlt im Supercup : BVB und Bayern jagen ein Titelchen als Fingerzeig für die Saison

Dortmund Es geht um einen Titel, aber mehr noch um ein Zeichen im Meisterschaftskampf: Fast schon traditionell spielen Borussia Dortmund und Bayern München den Supercup aus.

Vor dem Kampf um sein erstes Titelchen nahm Julian Nagelsmann wehmütig Abschied vom größten Stürmer der Bayern-Historie. "Das war ein trauriger Tag. Gerd Müller wird allen ewig in Erinnerung bleiben", sagte der neue Trainer vor dem Supercup bei Borussia Dortmund am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky), "ich bin in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden."