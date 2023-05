Vor dem Bundesliga-Finale So hat sich der BVB die Meisterchance erarbeitet – und Bayern die Saison verspielt

Mittlerweile kommt wahrscheinlich auch eine notorische Frohnatur wie Thomas Müller in der tristen Fußball-Wirklichkeit an. Bevor der große Konkurrent Borussia Dortmund die Hausaufgaben in Form eines 3:0-Sieges in Augsburg erledigte und nachdem seine Bayern durch ein 1:3 gegen Leipzig die Trümpfe bereits aus der Hand gegeben hatten, sagte der Münchner: „Wir haben nächste Woche noch ein Spiel. Wenn wir dieses Spiel in Köln gewinnen, dann hat Dortmund ganz großen Druck. Sie müssen beide Spiele gewinnen, und das will ich erstmal sehen.“