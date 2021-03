Schiedsrichter-Leitung : Reus-Kritik „auch in der Form überzogen“

Marco Reus. Foto: AP/Martin Meissner

Frankfurt Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die scharfen Vorwürfe von Nationalspieler Marco Reus an Schiedsrichter Marco Fritz brüsk zurückgewiesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sportliche Leitung der Elite-Schiedsrichter hat die teilweise harsche Kritik von Borussia Dortmund um Marco Reus nach der 2:4-Niederlage des BVB am Samstag im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern München zurückgewiesen. „Die in der ersten Enttäuschung sicherlich auch in der Form überzogene Kritik hat diese Spielleitung ganz sicher nicht verdient“, teilte die Leitung um ihren Chef Lutz Michael Fröhlich auf der Verbandsseite des Deutschen Fußball-Bundes mit, ohne Reus' Namen zu nennen.

Der BVB-Kapitän hatte in Interviews direkt nach dem Schlusspfiff ein vermeintliches Foul an Emre Can vor dem 2:3 beklagt und erklärt, der Schiedsrichter habe „keine Eier gehabt, da zu pfeifen“. Zudem hatte der Nationalspieler erklärt: „Ich sage ihnen ganz ehrlich: Wenn dieses Foul bei Bayern gewesen wäre, hätte er es hundertprozentig gepfiffen.“

Die Schiedsrichter-Leitung nahm den Unparteiischen Marco Fritz nun gegen diese Kritik in Schutz. „Wir gehen offen mit kritischen Entscheidungen oder gar Fehlern um. Das haben wir in der Vergangenheit oft bewiesen“, hieß es: „Aber in diesem Spiel sehen wir bei den genannten Schlüsselsituationen keinen Fehler des Schiedsrichters und unterstützen ausdrücklich die getroffenen Entscheidungen.“

Zum konkreten Fall der von Reus monierten Szene hieß es: „Ungeachtet dessen, dass die Entscheidung des Schiedsrichters ohnehin angemessen ist, greift der Video-Assistent hier nicht ein, da zwischen dem Zweikampf und dem Torerfolg mehrere Dortmunder Spieler am Ball waren und es sich nicht mehr um ein und dieselbe Angriffssituation handelt.“

(eh/dpa)