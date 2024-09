Bundesliga-Schiedsrichter aus dem Kölner Raum „Herr Stegemann, es gibt konkrete Morddrohungen gegen Sie“

Die Sätze klingen fast ein wenig philosophisch. „Die Menschen neigen dazu zu glauben, dass das, was sie sehen, Realität ist. Aber wie wirklich ist unsere Wirklichkeit wirklich?“ Ausgesprochen hat sie Sascha Stegemann, bei einem Vortrag vor den Schiedsrichtern des Fußballkreises Köln in der Sporthochschule; Titel: „Herausforderungen sicher meistern – Der Matchplan für Krisenzeiten“. Und dabei viele Interna und Details aus seinem Privatleben preisgegeben, die sonst nie an die Öffentlichkeit dringen.